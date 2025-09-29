Elezioni regionali l’esito del voto nelle Marche Il commento in diretta con Peter Gomez
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Regionali Marche, vince Acquaroli: il presidente uscente batte Ricci col 52%. FdI primo partito, sorpassato il Pd - In base alla terza proiezione Swg per La7, il candidato del centrodestra e governatore uscente Francesco Acquaroli, è in vantaggio con il 52,5% su Matteo Ricci, in corsa per il centrosinistra, che ... Da ilfattoquotidiano.it
Elezioni regionali Marche, risultati in diretta: Ricci: 'Ho chiamato Acquaroli per congratularmi' - "Francesco Acquaroli (centrodestra) è rieletto presidente delle Marche". Lo riporta ansa.it