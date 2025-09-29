Elezioni regionali l’esito del voto nelle Marche Il commento in diretta con Peter Gomez

Ilfattoquotidiano.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

e il giornalista Manolo Lanaro L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

elezioni regionali l8217esito del voto nelle marche il commento in diretta con peter gomez

© Ilfattoquotidiano.it - Elezioni regionali, l’esito del voto nelle Marche. Il commento in diretta con Peter Gomez

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

elezioni regionali l8217esito votoRegionali Marche, vince Acquaroli: il presidente uscente batte Ricci col 52%. FdI primo partito, sorpassato il Pd - In base alla terza proiezione Swg per La7, il candidato del centrodestra e governatore uscente Francesco Acquaroli, è in vantaggio con il 52,5% su Matteo Ricci, in corsa per il centrosinistra, che ... Da ilfattoquotidiano.it

elezioni regionali l8217esito votoElezioni regionali Marche, risultati in diretta: Ricci: 'Ho chiamato Acquaroli per congratularmi' - "Francesco Acquaroli (centrodestra) è rieletto presidente delle Marche". Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali L8217esito Voto