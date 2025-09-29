Elezioni Regionali in Valle d’Aosta un voto su tre al centrodestra

È iniziato lo spoglio per il rinnovo del Consiglio regionale in Valle d’Aosta, dove ieri 28 settembre i cittadini si sono recati alle urne anche per il rinnovo di 65 consigli comunali, tra cui il capoluogo Aosta, con un’ affluenza del 62,98 per cento. Le operazioni sono cominciate in otto poli sparsi sul territorio e procedono con qualche rallentamento rispetto al 2020 (quando l’affluenza – su due giorni – era stata del 70,5 per cento). Lo spoglio vedendo al momento in testa la coalizione di centrodestra con circa il 32 per cento per cento dei voti, seguita dall’ Union Valdotaine (25 per cento). 🔗 Leggi su Lettera43.it

