Elezioni regionali in Valle d' Aosta al via lo spoglio | centrodestra avanti

Spoglio iniziato a partire dalle ore 8 di mattina di oggi quello per le elezioni regionali in Valle d'Aosta. Ieri, dalle 7 alle 23, i cittadini valdostani aventi diritto di voto si sono potuti recare ai seggi per decidere i componenti del nuovo Consiglio locale che, una volta proclamato e insediato, sceglierà il nuovo presidente della Giunta con maggioranza assoluta (almeno 18 voti su 35 menbri). In questa regione, infatti, non è prevista l'elezione diretta del governatore da parte degli elettori, ognuni dei quali ha potuto esprimere fino a tre preferenze per i candidati consiglieri della lista votata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

elezioni regionali valle dRegionali in Valle d'Aosta, da primi dati Union Valdotaine in testa con 29,72% - Union Valdotaine in testa alle elezioni regionali della Valle d'Aosta con il 29,72%, seguita dagli Autonomisti di Centro (13,86%) e poi Forza Italia, primo partito del centrodestra con l'11,43%, ... Secondo ansa.it

elezioni regionali valle dElezioni regionali: in Valle d’Aosta boom dell'UV, cresce il centrodestra. Urne aperte nelle Marche - Si sono chiuse ieri alle 23 le urne in Valle d’Aosta per le elezioni regionali mentre nelle Marche i seggi saranno aperti fino alle 15. Da repubblica.it

