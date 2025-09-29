Elezioni regionali in Valle d' Aosta al via lo spoglio | centrodestra avanti

Spoglio iniziato a partire dalle ore 8 di mattina di oggi quello per le elezioni regionali in Valle d'Aosta. Ieri, dalle 7 alle 23, i cittadini valdostani aventi diritto di voto si sono potuti recare ai seggi per decidere i componenti del nuovo Consiglio locale che, una volta proclamato e insediato, sceglierà il nuovo presidente della Giunta con maggioranza assoluta (almeno 18 voti su 35 menbri). In questa regione, infatti, non è prevista l'elezione diretta del governatore da parte degli elettori, ognuni dei quali ha potuto esprimere fino a tre preferenze per i candidati consiglieri della lista votata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

