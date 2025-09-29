Elezioni regionali in Val d’Aosta | Unione Valdotaine avanti con il 31,9 segue Centrodestra con il 29,9% Pd al 7,8%

Firenzepost.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nello spoglio delle schede nelle elezioni in Valle d'Aosta per il rinnovo del consiglio regionale, a 45.730 le schede gia' scrutinate (70,34% del totale), rimane in testa, se pur di poco, la storica lista autonomista Union Valdotaine con il 31,96% delle preferenze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Elezioni regionali in Val d’Aosta: Unione Valdotaine avanti con il 31,9, segue Centrodestra con il 29,9%. Pd al 7,8%

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

elezioni regionali val d8217aostaRisultati elezioni Valle D’Aosta, chi ha vinto? Aggiornamenti in diretta - Un dato in calo del 6,58% rispetto al 2020, quando l’affluenza si era fermata al ... Riporta money.it

elezioni regionali val d8217aostaElezioni regionali in Valle d’Aosta, ieri ha votato il 62,98%. Spoglio in corso - Nella regione più piccola d’Italia domenica si è votato per scegliere i rappresentanti in Consiglio regionale e, in 65 enti locali (compresa Aosta), anche per le Comunali. Scrive tg24.sky.it

