Elezioni regionali in Val d’Aosta | Centrodestra avanti 38,49% seguito da Union Valdotaine 31,21% Pd all’11,02%

La coalizione di centrodestra (Ensemble Insieme - Forza Italia e Renaissance, Fratelli d'Italia, Lega) in testa con il 38,49%, seguita dalla lista autonomista Union Valdotaine con il 31,21%. Seguono gli Autonomisti di Centro (Pour l'Autonomie, Rassemblement Valdotain, Stella alpina), 16,32%; per il Partito Democratico, 11,02%; per Valle d'Aosta Aperta, 7,71%; per Alleanza Verdi Sinistra e 7,01% per Valle d'Aosta Futura 5,30%. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Elezioni regionali in Val d’Aosta: Centrodestra avanti (38,49%), seguito da Union Valdotaine (31,21%). Pd all’11,02%

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

