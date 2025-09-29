Elezioni regionali in Val d’Aosta | a metà scrutinio Centrodestra unito al 31,26% Union Valdotaine al 29,5 Pd all’8,29%

Per le elezioni regionali, in Val d'Aosta, sono state scrutinate al momento 30.165 schede (46,40%), l'Union Valdotaine è al 29,54%, il PD al 8.29% e gli autonomisti di Centro al 14,47%. Il centrodestra unito (Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega) si attesta al 31.26%. Per ottenere il premio di maggioranza la soglia è del 42% L'articolo Elezioni regionali in Val d’Aosta: a metà scrutinio Centrodestra unito al 31,26%, Union Valdotaine al 29,5, Pd all’8,29% proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Elezioni regionali in Val d’Aosta: a metà scrutinio Centrodestra unito al 31,26%, Union Valdotaine al 29,5, Pd all’8,29%

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

