Oggi, lunedì 29 settembre, dalle ore 8, è cominciato lo spoglio delle schede per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Un appuntamento elettorale che ha registrato un'affluenza pari al 62,98%: hanno votato 65.014 elettori su 103.223 aventi diritto. Le operazioni si stanno svolgendo in otto poli distribuiti sul territorio e, rispetto al 2020, procedono con qualche rallentamento. I primi risultati ufficiali sono attesi solo nella tarda mattinata.

© Tvzap.it - Elezioni regionali, i primi risultati: chi festeggia e chi no