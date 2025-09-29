Elezioni regionali i primi risultati | chi festeggia e chi no
Oggi, lunedì 29 settembre, dalle ore 8, è cominciato lo spoglio delle schede per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d’Aosta. Un appuntamento elettorale che ha registrato un’affluenza pari al 62,98%: hanno votato 65.014 elettori su 103.223 aventi diritto. Le operazioni si stanno svolgendo in otto poli distribuiti sul territorio e, rispetto al 2020, procedono con qualche rallentamento. I primi risultati ufficiali sono attesi solo nella tarda mattinata. Leggi anche: Elezioni, affluenza spaventosa in tarda serata: i risultati parlano chiaro Leggi anche: Enorme masso fa sviare il treno e piomba tra le auto sulla stradale I numeri dei Comuni: tra affluenza record e minimi storici. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Elezioni regionali: in Valle d'Aosta boom dell'UV, cresce il centrodestra. Urne aperte nelle Marche - Si sono chiuse ieri alle 23 le urne in Valle d'Aosta per le elezioni regionali mentre nelle Marche i seggi saranno aperti fino alle 15.
Risultati elezioni Valle D'Aosta, chi ha vinto? Aggiornamenti in diretta - Un dato in calo del 6,58% rispetto al 2020, quando l'affluenza si era fermata al