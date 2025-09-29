Elezioni regionali Di Cesare e Delfino a confronto coi cittadini sul corso Garibaldi

Questa mattina, nel salotto buono della città, i candidati alle prossime regionali della Calabria nella lista AVS per la Circoscrizione Sud, la prof.ssa Donatella Di Cesare e il già presidente e assessore al welfare del Consiglio comunale, Demetrio Delfino, hanno incontrato i cittadini lungo il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

