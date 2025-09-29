Elezioni regionali Di Cesare e Delfino a confronto coi cittadini sul corso Garibaldi
Questa mattina, nel salotto buono della città, i candidati alle prossime regionali della Calabria nella lista AVS per la Circoscrizione Sud, la prof.ssa Donatella Di Cesare e il già presidente e assessore al welfare del Consiglio comunale, Demetrio Delfino, hanno incontrato i cittadini lungo il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, incontro con i candidati di AVS per la Circoscrizione Sud - 30, ospiterà un incontro aperto al pubblico con i candidati di AVS per la Circoscrizione Sud alle prossime ... reggiotoday.it scrive
Regionali, i candidati AVS ad Arghillà: ‘Serve un piano per una Calabria più giusta e solidale’ – FOTO - “La politica deve tornare a camminare per le strade, a guardare con i propri occhi il disagio che molti cittadini vivono ogni giorno” – hanno chiosato i candidati di AVS, sottolineando l’urgenza di un ... Come scrive citynow.it