Le Marche hanno vissuto una domenica elettorale intensa, con seggi chiusi e occhi puntati sui primi exit poll che già disegnano un quadro incerto ma vibrante della sfida politica. La competizione tra centrodestra e centrosinistra ha catturato l’attenzione di cittadini e osservatori, mentre la curiosità cresce attorno a Francesco Acquaroli e Matteo Ricci, protagonisti di un confronto che potrebbe ridefinire gli equilibri regionali. Tra dati ancora provvisori e prime proiezioni, il ritmo serrato dei risultati tiene tutti con il fiato sospeso. – In aggiornamento Exit poll Marche, Acquaroli avanti a Ricci. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Elezioni regionali, chi sarebbe il vincitore: colpo di scena alle urne