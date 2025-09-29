Elezioni regionali 2025 i risultati

Nella sola giornata di domenica 28 settembre si è votato per le elezioni regionali in Valle d’Aosta, con lo scrutinio dei voti che è ancora in corso e che al momento vede l’Union Valdotaine in testa tra i partiti. Inoltre, domenica e anche nella giornata di lunedì 29 settembre fino alle 15 si è votato nelle Marche. Nella regione Marche la sfida è stata tra il governatore uscente del centrodestra, Francesco Acquaroli, e il candidato del centrosinistra Matteo Ricci, europarlamentare del Pd e ex sindaco di Pesaro. Per il centrodestra un test importante per il governo e per l’intera coalizione proprio perché in corsa per il secondo mandato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it