Elezioni regionali 2025 i risultati
Nella sola giornata di domenica 28 settembre si è votato per le elezioni regionali in Valle d’Aosta, con lo scrutinio dei voti che è ancora in corso e che al momento vede l’Union Valdotaine in testa tra i partiti. Inoltre, domenica e anche nella giornata di lunedì 29 settembre fino alle 15 si è votato nelle Marche. Nella regione Marche la sfida è stata tra il governatore uscente del centrodestra, Francesco Acquaroli, e il candidato del centrosinistra Matteo Ricci, europarlamentare del Pd e ex sindaco di Pesaro. Per il centrodestra un test importante per il governo e per l’intera coalizione proprio perché in corsa per il secondo mandato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Elezioni regionali in Valle d’Aosta: Union Valdôtaine prima lista al 31%. Risultati in tempo reale - X Vai su X
ELEZIONI REGIONALI 2025: AFFLUENZA ALLE ORE 19 DEL 24,98% - Proseguono regolarmente le operazioni di voto nel Comune di San Severino Marche per l'elezione del nuovo Presidente della Giunta regionale e dei membri del Consiglio regionale dell - facebook.com Vai su Facebook
Risultati elezioni regionali Valle d’Aosta 2025: ecco chi è in testa - Elezioni regionali Valle d’Aosta 2025, arrivano i risultati: spoglio in corso e primi equilibri che si delineano ... Scrive notizie.it
Elezioni regionali 2025, i risultati: lo spoglio nelle Marche e in Val d'Aosta - Elezioni regionali in Val d'Aosta e nelle Marche, dove corrono per il centrodestra il presidente uscente Francesco Acquaroli di ... Lo riporta iltempo.it