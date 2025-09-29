Elezioni regionali 2025 i primi risultati dallo spoglio in Valle d’Aosta
Colpo di scena nelle elezioni regionali in Valle d’Aosta, dove i primi dati delle sezioni scrutinate evidenziano un chiaro successo degli autonomisti dell’ Union Valdôtaine, che si attestano intorno al 30% dei voti. Un risultato che conferma il forte radicamento del partito nel panorama locale e il ruolo centrale delle politiche autonomiste nella regione. La vittoria, se confermata, sarà determinante per la formazione della prossima maggioranza nel Consiglio regionale. Il successo dell’Union Valdôtaine risalta ancora di più se confrontato con le performance dei grandi partiti nazionali, molti dei quali registrano un calo significativo rispetto alle elezioni europee 2024. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Regionali in Valle d'Aosta, da primi dati Union Valdotaine in testa con 29,72% - Union Valdotaine in testa alle elezioni regionali della Valle d'Aosta con il 29,72%, seguita dagli Autonomisti di Centro (13,86%) e poi Forza Italia, primo partito del centrodestra con l'11,43%, ... Lo riporta ansa.it
Valle d'Aosta, i risultati delle elezioni regionali 2025: avanti la coalizione di centrodestra - Affluenza del 62,98% nel voto di domenica 28 settembre per il rinnovo del Consiglio regionale. Segnala torino.corriere.it