Elezioni regionali 2025 affluenza in calo in Valle d’Aosta e nelle Marche | oggi lo spoglio

Si è chiusa ieri sera, domenica 28 settembre, la prima fase delle elezioni regionali 2025 in Valle d’Aosta e Marche, due appuntamenti elettorali centrali di questa tornata autunnale. Valle d’Aosta: affluenza al 62,98%, oggi lo spoglio. Nella regione alpina i seggi si sono chiusi alle 23 con un’affluenza pari al 62,98% degli aventi diritto (65.014 votanti su 103.223), in calo rispetto al 70,5% registrato nel 2020, quando si era votato su due giornate. Oggi, dalle 8, è cominciato lo spoglio delle schede per il rinnovo del Consiglio regionale, chiamato a eleggere il nuovo presidente della Regione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

