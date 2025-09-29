Elezioni regionali 2025 affluenza in calo in Valle d’Aosta e nelle Marche | oggi lo spoglio
Si è chiusa ieri sera, domenica 28 settembre, la prima fase delle elezioni regionali 2025 in Valle d’Aosta e Marche, due appuntamenti elettorali centrali di questa tornata autunnale. Valle d’Aosta: affluenza al 62,98%, oggi lo spoglio. Nella regione alpina i seggi si sono chiusi alle 23 con un’affluenza pari al 62,98% degli aventi diritto (65.014 votanti su 103.223), in calo rispetto al 70,5% registrato nel 2020, quando si era votato su due giornate. Oggi, dalle 8, è cominciato lo spoglio delle schede per il rinnovo del Consiglio regionale, chiamato a eleggere il nuovo presidente della Regione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
ELEZIONI REGIONALI 2025: AFFLUENZA ALLE ORE 19 DEL 24,98% - Proseguono regolarmente le operazioni di voto nel Comune di San Severino Marche per l'elezione del nuovo Presidente della Giunta regionale e dei membri del Consiglio regionale dell - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali nelle $Marche, variazione dell’affluenza ore 19 nei principali comuni della regione: $Ancona: -2,8 $Pesaro: -1,2 $Fano: -3,0 $AscoliPiceno: +2,8 $SanBenedettodelTronto: -1,7 $Senigallia: -4,1 $CivitanovaMarche: -1,5 $Macerata: -6,6 $Je - X Vai su X
Elezioni regionali 2025, affluenza in calo in Valle d’Aosta e nelle Marche: oggi lo spoglio - Nelle Marche, dove si vota anche oggi fino alle 15, affluenza ferma al 37,7% ... Si legge su lanotiziagiornale.it
Elezioni Marche, i risultati in diretta: seggi aperti fino alle 15, poi affluenza definitiva con exit poll e proiezioni - I risultati delle elezioni regionali nelle Marche in diretta: seggi aperti anche oggi, lunedì 29 settembre 2025, fino alle ore 15:00 ... Si legge su fanpage.it