Elezioni parlamentari in Moldavia vince l’europeista Maia Sandu | l’accusa di brogli
La Moldavia è un paese di cui si parla sempre troppo poco, e che si conosce ancora meno. Ultimamente andato in trend su Tik Tok per il volo a sorpresa operato da WizzAir, la Moldavia è un Paese sospeso tra due identità. Lo sguardo è rivolto a Bruxelles ma è un paese ancora legato a Mosca da una parte consistente della popolazione. Le elezioni parlamentari di fine settembre hanno ridisegnato il panorama politico moldavo confermando il primato del Partito d’Azione e Solidarietà, ma il voto ha anche messo in evidenza le fratture sociali, geografiche e generazionali che percorrono la nazione. Come accaduto anche lo scorso anno con l’ elezione di Maia Sandu, non sono mancate accuse di brogli, minacce digitali, falsi allarmi bomba e una diaspora sempre più decisiva. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
