Elezioni Moldavia | vince il partito pro-UE

29 set 2025

Alle elezioni in Moldavia vince il partito pro-UE guidato dalla presidente Maia Sandu. I partiti filo-russi perdono diversi seggi. Il partito pro-UE vince le elezioni in Moldavia I risultati definitivi delle elezioni legislative in Moldavia confermano una netta vittoria del Partito d’Azione e Solidarietà (PAS), che consolida la direzione europeista del Paese sotto la guida dalla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

elezioni moldavia vince partitoMoldavia, partito filo Ue vince elezioni con oltre il 50% dei voti. L’opposizione chiama la piazza e denuncia brogli - Il Pas ottiene la maggioranza in Parlamento con il 50,03% dei voti. ilfattoquotidiano.it scrive

elezioni moldavia vince partitoMoldavia, il partito europeista vince le elezioni con oltre il 50% dei voti - UE al governo in Moldavia ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti, secondo i risultati ufficiali pubblicati oggi. Come scrive ansa.it

