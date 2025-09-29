Elezioni Moldavia | vince il partito pro-UE
Alle elezioni in Moldavia vince il partito pro-UE guidato dalla presidente Maia Sandu. I partiti filo-russi perdono diversi seggi. Il partito pro-UE vince le elezioni in Moldavia I risultati definitivi delle elezioni legislative in Moldavia confermano una netta vittoria del Partito d’Azione e Solidarietà (PAS), che consolida la direzione europeista del Paese sotto la guida dalla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Guerra ibrida da manuale. Cosa minaccia le elezioni in Moldavia
Elezioni parlamentari Moldavia, l'opposizione in testa nei sondaggi, mentre il governo filo-Ue mina i diritti costituzionali dei cittadini
Elezioni e destabilizzazione. Continua l’analisi sulla strategia russa in Moldavia
Il partito filo europeista al governo in Moldavia, il Pas, ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti, superando i suoi rivali filorussi. Lo mostrano i risultati ufficiali, con oltre il 99,5% delle schede scrutinate. #moldova #europa #russia - X Vai su X
Elezioni in Moldavia, i filo Ue di Maia Sandu conquistano il 44,13% dei voti. I filorussi di Blocco Patriottico al 28,25%: 'Non hanno la maggioranza, l'opposizione può unire le forze e formare un governo' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Moldavia, partito filo Ue vince elezioni con oltre il 50% dei voti. L’opposizione chiama la piazza e denuncia brogli - Il Pas ottiene la maggioranza in Parlamento con il 50,03% dei voti. ilfattoquotidiano.it scrive
Moldavia, il partito europeista vince le elezioni con oltre il 50% dei voti - UE al governo in Moldavia ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti, secondo i risultati ufficiali pubblicati oggi. Come scrive ansa.it