Elezioni Moldavia vince il partito europeista
ROMA, 29 SET- Concluso lo scrutinio per le elezioni legislative in Moldavia, il Partito d’azione e solidarietà (Pas) europeista della presidente Maia Sandu conquista il 44,13%. Distanti il Blocco Patriottico, con il 28,25%, il Blocco Alternativo pro-europeo (9,22%), Il Nostro Partito (6,35%) e Democrazia in Patria il 5,72%. Lo riporta la Tass. In precedenza, i. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Elezioni in Moldavia, i filo Ue di Maia Sandu conquistano il 44,13% dei voti. I filorussi di Blocco Patriottico al 28,25%: 'Non hanno la maggioranza, l'opposizione può unire le forze e formare un governo' #ANSA
Moldavia, partito filo Ue vince elezioni con oltre il 50% dei voti. L’opposizione chiama la piazza e denuncia brogli - Il Pas ottiene la maggioranza in Parlamento con il 50,03% dei voti. Da ilfattoquotidiano.it
Moldavia, il partito filo Ue vince elezioni con oltre 50% voti - Il Partito d'Azione e Solidarietà (Pas) guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03 per cento dei voti, rispetto al 24,26 per cento del Blocco Patriottico filorusso, secondo i risultati ... tg24.sky.it scrive