Elezioni Moldavia il partito europeista supera il 50% e vince | Maia Sandu riconfermata presidente

Quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi?in?u, 29 settembre 2025 – Il partito di governo filo-UE della Moldavia ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti. Con più del 99,5% delle schede scrutinate, il Partito di Azione e Solidarietà  guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03% dei voti, rispetto al 24,26% del Blocco Patriottico filo-russo. In aggiornamento Moldavia al bivio, Bruxelles o Mosca. Cruciali le elezioni del 28 settembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

