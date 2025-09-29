Chi?in?u, 29 settembre 2025 – Il partito di governo filo-UE della Moldavia ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti. Con più del 99,5% delle schede scrutinate, il Partito di Azione e Solidarietà guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03% dei voti, rispetto al 24,26% del Blocco Patriottico filo-russo. In aggiornamento Moldavia al bivio, Bruxelles o Mosca. Cruciali le elezioni del 28 settembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Elezioni Moldavia, il partito europeista supera il 50% e vince: Maia Sandu riconfermata presidente