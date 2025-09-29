Elezioni Moldavia 2025 risultati definitivi | vincono gli europeisti maggioranza assoluta in bilico
Alle elezioni in Moldavia 2025 ha vinto il partito di governo Pas, vicino all'Unione europea, che però si è fermato al 48%. Potrebbe dover formare una coalizione con un partito più euroscettico e vicino alla Russia, allontanando le speranze della Moldavia di entrare nell'Ue nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: elezioni - moldavia
Guerra ibrida da manuale. Cosa minaccia le elezioni in Moldavia
Elezioni parlamentari Moldavia, l'opposizione in testa nei sondaggi, mentre il governo filo-Ue mina i diritti costituzionali dei cittadini
Elezioni e destabilizzazione. Continua l’analisi sulla strategia russa in Moldavia
Elezioni in Moldavia, i filo Ue di Maia Sandu conquistano il 44,13% dei voti. I filorussi di Blocco Patriottico al 28,25%: 'Non hanno la maggioranza, l'opposizione può unire le forze e formare un governo' #ANSA - X Vai su X
Elezioni in Moldavia, urne chiuse: leggero vantaggio per i filo-russi - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni in Moldavia, i primi risultati: testa a testa, ma gli europeisti vanno in vantaggio - I risultati delle elezioni in Moldavia, dove il voto si è svolto sotto la minaccia di Mosca: «Non accetteremo un avamposto Nato a Chisinau» ... Lo riporta msn.com
Elezioni Moldavia, i filo-Ue verso la vittoria. Staccato il Blocco patriottico filorusso - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni Moldavia, i filo- Segnala tg24.sky.it