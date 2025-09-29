Elezioni Moldavia 2025 risultati definitivi | vincono gli europeisti maggioranza assoluta in bilico

Alle elezioni in Moldavia 2025 ha vinto il partito di governo Pas, vicino all'Unione europea, che però si è fermato al 48%. Potrebbe dover formare una coalizione con un partito più euroscettico e vicino alla Russia, allontanando le speranze della Moldavia di entrare nell'Ue nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it