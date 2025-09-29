Elezioni Marche risultati in diretta | vince Acquaroli Cdx Ricci ammette la sconfitta e Meloni esulta FdI è il primo partito
I risultati delle elezioni regionali nelle Marche in diretta: il vincitore è il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli, sconfitto Matteo Ricci (csx). Esulta Giorgia Meloni. Gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: elezioni - marche
Marche, Bagarre sui sondaggi. A giorni arriva la data delle elezioni
Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice
Elezioni regionali, il primo confronto nelle Marche: Acquaroli-Ricci, colpi di fioretto
Mappa interattiva elezioni Marche 2025: i risultati in diretta città per città, cerca il tuo comune - L'esito dello spoglio delle Regionali: come hanno votato le singole province e le città?
Regionali Marche, risultati in diretta. Acquaroli rieletto presidente: «Noi coesi». Meloni: «Elettori premiano suo lavoro». Ricci battuto: lotta impari - Dopo gli exit poll e le proiezioni, il presidente uscente è avanti