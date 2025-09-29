Elezioni Marche rieletto Acquaroli | cosa ha detto Giorgia Meloni
Roma, 29 settembre 2025 - " Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi presidente. Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la stessa passione e determinazione. Complimenti Francesco e buon lavoro". Così sui social Giorgia Meloni, presidente del consiglio e leader di FdI, esulta per la vittoria dell’attuale governatore delle Marche, appena rieletto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
