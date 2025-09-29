Elezioni Marche Meloni incorona Acquaroli Ricci | Rifarei tutto Crolla l' affluenza 50,01% | metà regione non ha votato ?La diretta

Elezioni regionali, urne chiuse nelle Marche: inizia lo spoglio. Il primo dato chiaro è l'affluenza: metà regione non ha votato. Mai così bassa la quota. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Elezioni Marche, Meloni incorona Acquaroli. Ricci: «Rifarei tutto». Crolla l'affluenza (50,01%): metà regione non ha votato. ?La diretta

In questa notizia si parla di: elezioni - marche

Marche, Bagarre sui sondaggi. A giorni arriva la data delle elezioni

Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice

Elezioni regionali, il primo confronto nelle Marche: Acquaroli-Ricci, colpi di fioretto

Elezioni nelle Marche, vince il governatore uscente Acquaroli. Sconfitto il candidato dell’opposizione Matteo Ricci - X Vai su X

Marche, risultati elezioni regionali diretta. Instant poll La7: Aquaroli avanti 48,5/52,5%, Ricci 45.5/49,5%, altri 1/3% - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni Marche, Meloni incorona Acquaroli. Ricci: «Rifarei tutto». Crolla l'affluenza (50,01%): metà regione non ha votato. Segui la diretta - Il primo dato chiaro è l'affluenza: metà regione non ha votato. Si legge su msn.com

Elezioni Marche, rieletto Acquaroli: cosa ha detto Giorgia Meloni - La premier: “Gli elettori premiano suo lavoro, certa che continuerà con la stessa passione e determinazione". Lo riporta quotidiano.net