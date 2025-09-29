Elezioni Marche | l’ammucchiata della sinistra non basta la regione rimane al centrodestra

Si è concluso alle 15 il voto regionale per l’elezione del nuovo Governatore delle Marche. Dopo ore di conteggio delle schede appare ormai chiara la vittoria del Governatore uscente Francesco Acquaroli, che batte dunque il candidato del centrosinistra (+ il Movimento 5 Stelle) Matteo Ricci. Delude l’affluenza, che raggiunge il 50,01% (alle scorse regionali era stata del 59,7%). il centrodestra si riconferma. La vittoria del presidente uscente Acquaroli rappresenta un significativo consolidamento per il centrodestra, ottenuto nonostante una campagna elettorale del centrosinistra che aveva puntato fortemente sulla riconquista di quella che un tempo era una sua “roccaforte”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Elezioni Marche: l’ammucchiata della sinistra non basta, la regione rimane al centrodestra

