Elezioni Marche i risultati delle regionali in diretta | affluenza al 37% alle 23 in corso lo spoglio in Valle d’Aosta

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I risultati delle elezioni regionali nelle Marche in diretta: seggi aperti anche oggi, lunedì 29 settembre 2025, fino alle ore 15:00. A seguire lo spoglio per i risultati, i primi exit poll e le proiezioni dopo il dato definitivo sull’affluenza. Ieri alle ore 23, la partecipazione ha raggiunto il 37,7%, in calo rispetto al 2020. Gli aggiornamenti sul voto e i risultati definitivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: elezioni - marche

