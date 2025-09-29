Elezioni Marche | domenica affluenza al 37 per cento si vota fino alle 15

Seggi aperti anche lunedì nelle Marche per le elezioni regionali 2025. Si vota dalle 7 alle 15 per eleggere il presidente della Giunta e i 30 consiglieri che comporranno l’Assemblea legislativa della dodicesima legislatura. Subito dopo la chiusura delle urne inizierà lo spoglio. Alla prima giornata di voto, domenica 28, l’ affluenza si è attestata al 37,71 per cento alle 23, in calo rispetto al 42,72 delle regionali del 2020. Il dato più alto è stato registrato in provincia di Pesaro Urbino (40,07 per cento), seguita da Fermo (38,37), Ancona (37,72) e Ascoli Piceno (36,26). Fanalino di coda Macerata, con il 35,82. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Elezioni Marche: domenica affluenza al 37 per cento, si vota fino alle 15

