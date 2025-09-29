Elezioni Marche crolla l' affluenza 50,01% | metà regione non ha votato Prime proiezioni 6% copertura | Acquaroli vola al 52% Ricci 45% ?Segui la diretta
Elezioni regionali, urne chiuse nelle Marche: inizia lo spoglio. Il primo dato chiaro è l'affluenza: metà regione non ha votato. Mai così bassa la quota. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
In questa notizia si parla di: elezioni - marche
Marche, Bagarre sui sondaggi. A giorni arriva la data delle elezioni
Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice
Elezioni regionali, il primo confronto nelle Marche: Acquaroli-Ricci, colpi di fioretto
Elezioni regionali #Marche, Vittorio #Sgarbi al seggio per votare - X Vai su X
I risultati delle elezioni regionali nelle Marche - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni Marche, crolla l'affluenza (50%): metà regione non ha votato. Prime proiezioni (6% copertura): Acquaroli vola al 52%, Ricci 45%.... - Il primo dato chiaro è l'affluenza: metà regione non ... Da msn.com
Marche, risultati elezioni regionali diretta. Exit poll Rai: Aquaroli avanti 49-53%, Ricci 45-49%. Affluenza in calo attorno al 50% - Poi inizierà lo spoglio per i risultati che decreteranno la composizione nella XII ... Lo riporta leggo.it