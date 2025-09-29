Elezioni Marche chiuse le urne per le Regionali | per gli exit poll è testa a testa tra Acquaroli e Ricci

Ildifforme.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questi primi risultati non permettono ai due candidati di comprendere quale possa essere l'esito del voto. Nel comitato di Acquaroli per ora la parola d'ordine è "cautela". Non giunge alcun commento dai presenti, i quali preferiscono attendere numeri più solidi prima di esprimersi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

