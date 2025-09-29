Elezioni Marche | affluenza in calo domani si vota

Elezioni Marche: affluenza in calo rispetto al 2020, domani si decide il futuro della Regione. Alle 23 di domenica si è conclusa la prima tornata delle Elezioni Marche 2025, con un’affluenza che si attesta al 37,71%. Un dato in calo rispetto al 2020, quando alla stessa ora aveva votato il 42,72% degli aventi diritto. I seggi riapriranno lunedì 29 settembre dalle 7 alle 15, con lo spoglio previsto subito dopo la chiusura. Affluenza provincia per provincia. La partecipazione varia sensibilmente tra le province: Pesaro Urbino guida con il 40,07%, seguita da Fermo (38,37%), Ancona (37,72%) e Ascoli Piceno (36,26%). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Elezioni Marche: affluenza in calo, domani si vota

In questa notizia si parla di: elezioni - marche

Marche, Bagarre sui sondaggi. A giorni arriva la data delle elezioni

Elezioni Marche, Renzi è con Ricci. E ‘Mastro’ corre. Attacchi a Baldelli sul caro-pedaggi

Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice

Elezioni regionali nelle $Marche, variazione dell’affluenza ore 19 nei principali comuni della regione: $Ancona: -2,8 $Pesaro: -1,2 $Fano: -3,0 $AscoliPiceno: +2,8 $SanBenedettodelTronto: -1,7 $Senigallia: -4,1 $CivitanovaMarche: -1,5 $Macerata: -6,6 $Je - X Vai su X

#Elezioni #Regionali2025 #Marche #ValledAosta. Speciale #GR1 lunedì a partire dalle ore 15:00. Collegamenti, ospiti, interviste, aggiornamenti. In studio Massimo Giraldi. Regia Ludovico Suppa. Ascolta qui: http://raiplaysound.it/radio1 - facebook.com Vai su Facebook

Alle 19 l’affluenza alle elezioni regionali nelle Marche è stata del 30,2 per cento - Alle 19 di domenica l’affluenza alle elezioni regionali nelle Marche era del 30,24 per cento: sono andate a votare 400. Da ilpost.it

Elezioni Regionali: affluenza alle urne nelle Marche alle ore 23, in calo del 5% rispetto al 2020 - In calo di 5 punti percentuali rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2020 (42,72%). Si legge su msn.com