Elezioni regionali, urne chiuse nelle Marche: inizia lo spoglio. Il primo dato chiaro è l'affluenza: metà regione non ha votato. Mai così bassa la quota. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Elezioni Marche, Acquaroli verso la vittoria (52,20%). Ricci fermo al 44,50%. Crolla l'affluenza (50,01%): metà regione non ha votato. ?Segui la diretta

