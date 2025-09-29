Elezioni Marche Acquaroli verso la vittoria 52 50% Ricci fermo al 44,10% Crolla l' affluenza 50,01% | metà regione non ha votato ?Segui la diretta
Elezioni regionali, urne chiuse nelle Marche: inizia lo spoglio. Il primo dato chiaro è l'affluenza: metà regione non ha votato. Mai così bassa la quota. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
In questa notizia si parla di: elezioni - marche
Marche, Bagarre sui sondaggi. A giorni arriva la data delle elezioni
Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice
Elezioni regionali, il primo confronto nelle Marche: Acquaroli-Ricci, colpi di fioretto
Marche, risultati regionali diretta. Proiezioni: Aquaroli al 51% verso la riconferma, Ricci 45,6%. Affluenza in calo attorno al 50% - Poi inizierà lo spoglio per i risultati che decreteranno la composizione nella XII ... Segnala ilmessaggero.it
