Elezioni Marche Acquaroli stravince 52,50% Ricci fermo al 44,10% Crolla l' affluenza 50,01% | metà regione non ha votato ?Segui la diretta
Elezioni regionali, urne chiuse nelle Marche: inizia lo spoglio. Il primo dato chiaro è l'affluenza: metà regione non ha votato. Mai così bassa la quota. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
