Elezioni Marche Acquaroli lanciatissimo Ricci indietro Crolla l' affluenza 50,01% | metà regione non ha votato ?Segui la diretta

Elezioni regionali, urne chiuse nelle Marche: inizia lo spoglio. Il primo dato chiaro è l'affluenza: metà regione non ha votato.  Mai così bassa la quota. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

