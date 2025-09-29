Elezioni Marche 2025 | risultati affluenza e aggiornamenti in diretta
Seggi aperti regolarmente nelle Marche per la seconda e ultima giornata di votazioni per le elezioni regionali. Si potrà votare fino alle 15:00, poi inizierà lo spoglio che determinerà la composizione del nuovo Consiglio regionale, 30 consiglieri, e il nome del nuovo presidente della Regione. In corsa ci sono sei candidati. L’uscente Francesco Acquaroli del centrodestra, sostenuto da sette liste, punta a un secondo mandato. A sfidarlo il sindaco di Pesaro ed europarlamentare Matteo Ricci per il centrosinistra, anch’egli appoggiato da sette liste. Completano la rosa: Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Francesco Gerardi (Forza del Popolo), Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano), Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione). 🔗 Leggi su Open.online
