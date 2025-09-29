Elezioni Marche 2025 Matteo Ricci sconfitto | Ho dato tutto ma non è bastato

Ilrestodelcarlino.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole del candidato del centrosinistra:  "Tifo per le Marche, spero che Acquaroli posso fare meglio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - marche

Marche, Bagarre sui sondaggi. A giorni arriva la data delle elezioni

Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice

Elezioni regionali, il primo confronto nelle Marche: Acquaroli-Ricci, colpi di fioretto

elezioni marche 2025 matteoChi è Francesco Acquaroli, confermato governatore nelle Marche dopo le elezioni regionali 2025 - Francesco Acquaroli, 51 anni, esponente di primo piano di Fdi e governatore uscente, è stato riconfermato presidente della Marche alle elezioni regionali ... Scrive fanpage.it

elezioni marche 2025 matteoRisultati elezioni regionali Marche 2025, exit poll: ecco chi è in testa - Ricordiamo che i principali candidati sono il presidente uscente Francesco Acquaroli del Centrodestra e Matteo Ricci del Centrosinistra. Secondo notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Marche 2025 Matteo