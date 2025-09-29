Elezioni Marche 2025 | Acquaroli riconfermato presidente

Elezioni Marche 2025: il centrodestra riconferma Acquaroli, affluenza in calo e sfida serrata con il centrosinistra di Matteo Ricci.. Le Elezioni Marche 2025 si chiudono con la riconferma di Francesco Acquaroli alla guida della regione. Il presidente uscente, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, ha ottenuto circa il 51% dei consensi, superando il candidato del centrosinistra Matteo Ricci, fermo al 45,6%. Un risultato che consolida la leadership del centrodestra nelle Marche, confermando la tendenza già emersa nel 2020. La sfida tra Acquaroli e Ricci è stata serrata fino all’ultimo, con exit poll e proiezioni che oscillavano tra il testa a testa e la vittoria di misura. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

