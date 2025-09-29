Elezioni in Valle d' Aosta si va verso la ripartizione proporzionale dei seggi UV primo partito
AGI - Con il 21% delle schede regionali valdostane scrutinate, lo scrutinio è avviato verso una ripartizione proporzionale dei 35 seggi del Consiglio regionale. Nessuna coalizione o lista sembra poter superare la soglia del 42% dei voti, che garantirebbe un premio di maggioranza. Il centrodestra ha finora il 33,11%, l 'Union Valdotaine il 26,07%, gli Autonomisti di centro il 13,86%, il Pd il 9,56%, Valle d'Aosta aperta il 6,61%, Avs il 6,42%, Valle d'Aosta futura il 4,38%. All'interno del centrodestra FI ha finora il 12,67%, FdI l'11,64%, la Lega l'8,8%. I dati sull'affluenza . A chiusura definitiva dei seggi la percentuale di affluenza al voto per il rinnovo del Consiglio regionale è stata del 62,98%, pari a 65. 🔗 Leggi su Agi.it
