Elezioni in Valle d' Aosta l' Union Valdotaine raddoppia i voti ma servono alleanze
AGI - L'Union Valdotaine vince le elezioni regionali valdostane del 2025 con il 31,97% dei voti. Il risultato è definitivo. Nel 2020 UV ebbe il 15,8%. Nessuna coalizione o lista ha superato la soglia del 42%, che avrebbe comportato un premio di maggioranza. I 35 seggi del Consiglio regionale verranno pertanto distribuiti su base proporzionale. Gli autonomisti di centro sono il secondo partito con il 14,05%. Seguono FdI col 10,99%, FI 10,05%, Lega 8,38%, Pd 8,04%, Avs 6,32%, Valle d'Aosta aperta 5,56%, Valle d'Aosta futura 4,64%. Nel 2020 la Lega ebbe il 23,9%, FI e FdI insieme il 5,68%, il Pd e i Verdi insieme il 15,25%. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: elezioni - valle
Elezioni regionali Valle d’Aosta 2025, la data: quando si vota
Elezioni regionali Valle d’Aosta 2025: come funziona il sistema di voto
Elezioni regionali Valle d’Aosta 2025, quando e come si vota? Gli equilibri interni ai partiti. La sinistra divisa, il centrodestra si compatta in una coalizione
Elezioni in Valle d'Aosta, trionfano gli autonomisti. Ma c’è il nodo delle alleanze - X Vai su X
#elezioni in Valle d’Aosta, #unionvaldotaine darà le carte per il nuovo presidente della regione - #valledaosta #elezioniregionali2025 - facebook.com Vai su Facebook
Risultati elezioni Valle D’Aosta, ecco chi ha vinto - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Scrive money.it
Elezioni Valle d’Aosta 2025: i risultati delle regionali e i voti per partito - In Valle d’Aosta, le elezioni regionali del 28 settembre vedono l'Union Valdôtaine - Riporta fanpage.it