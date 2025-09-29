Elezioni in Valle d' Aosta l' Union Valdotaine raddoppia i voti ma servono alleanze

AGI - L'Union Valdotaine vince le elezioni regionali valdostane del 2025 con il 31,97% dei voti. Il risultato è definitivo. Nel 2020 UV ebbe il 15,8%. Nessuna coalizione o lista ha superato la soglia del 42%, che avrebbe comportato un premio di maggioranza. I 35 seggi del Consiglio regionale verranno pertanto distribuiti su base proporzionale. Gli autonomisti di centro sono il secondo partito con il 14,05%. Seguono FdI col 10,99%, FI 10,05%, Lega 8,38%, Pd 8,04%, Avs 6,32%, Valle d'Aosta aperta 5,56%, Valle d'Aosta futura 4,64%. Nel 2020 la Lega ebbe il 23,9%, FI e FdI insieme il 5,68%, il Pd e i Verdi insieme il 15,25%. 🔗 Leggi su Agi.it

