Elezioni in Valle d' Aosta il centrodestra in vantaggio

Agi.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Nei primi dati dello  spoglio  delle  schede  delle  elezioni  in  Valle d'Aosta  per il rinnovo del  consiglio regionale, si registra la  coalizione di centrodestra  avanti con il 38,49%: il dato è riferito a 8904 schede scrutinate (il 13,70% del totale). Risultati delle coalizioni. La  coalizione di centrodestra  (Ensemble Insieme - Forza Italia e Renaissance, Fratelli d'Italia, Lega) è in testa con il 38,49%, seguita dalla lista autonomista  Union Valdotaine  con il 31,21%. Altri partiti e movimenti. Seguono gli  Autonomisti di Centro  (Pour l'Autonomie, Rassemblement Valdotain, Stella alpina) con il 16,32%; per il  Partito Democratico, l'11,02%; per  Valle d'Aosta Aperta, il 7,71%; per  Alleanza Verdi Sinistra  il 7,01% e per  Valle d'Aosta Futura  il 5,30%. 🔗 Leggi su Agi.it

elezioni in valle d aosta il centrodestra in vantaggio

© Agi.it - Elezioni in Valle d'Aosta, il centrodestra in vantaggio

In questa notizia si parla di: elezioni - valle

Elezioni regionali Valle d’Aosta 2025, la data: quando si vota

Elezioni regionali Valle d’Aosta 2025: come funziona il sistema di voto

Elezioni regionali Valle d’Aosta 2025, quando e come si vota? Gli equilibri interni ai partiti. La sinistra divisa, il centrodestra si compatta in una coalizione

elezioni valle d aostaElezioni regionali in Valle d’Aosta, ieri ha votato il 62,98%. Spoglio in corso - Nella regione più piccola d’Italia domenica si è votato per scegliere i rappresentanti in Consiglio regionale e, in 65 enti locali (compresa Aosta), anche per le Comunali. Riporta tg24.sky.it

elezioni valle d aostaElezioni regionali: urne aperte nelle Marche. In Valle d’Aosta un voto su tre al centodestra - Si sono chiuse ieri alle 23 le urne in Valle d’Aosta per le elezioni regionali mentre nelle Marche i seggi saranno aperti fino alle 15. Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Valle D Aosta