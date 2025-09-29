Elezioni in Valle d' Aosta il centrodestra in vantaggio

AGI - Nei primi dati dello spoglio delle schede delle elezioni in Valle d'Aosta per il rinnovo del consiglio regionale, si registra la coalizione di centrodestra avanti con il 38,49%: il dato è riferito a 8904 schede scrutinate (il 13,70% del totale). Risultati delle coalizioni. La coalizione di centrodestra (Ensemble Insieme - Forza Italia e Renaissance, Fratelli d'Italia, Lega) è in testa con il 38,49%, seguita dalla lista autonomista Union Valdotaine con il 31,21%. Altri partiti e movimenti. Seguono gli Autonomisti di Centro (Pour l'Autonomie, Rassemblement Valdotain, Stella alpina) con il 16,32%; per il Partito Democratico, l'11,02%; per Valle d'Aosta Aperta, il 7,71%; per Alleanza Verdi Sinistra il 7,01% e per Valle d'Aosta Futura il 5,30%. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Elezioni in Valle d'Aosta, il centrodestra in vantaggio

In questa notizia si parla di: elezioni - valle

Elezioni regionali Valle d’Aosta 2025, la data: quando si vota

Elezioni regionali Valle d’Aosta 2025: come funziona il sistema di voto

Elezioni regionali Valle d’Aosta 2025, quando e come si vota? Gli equilibri interni ai partiti. La sinistra divisa, il centrodestra si compatta in una coalizione

Elezioni in Valle d’Aosta, crolla l’affluenza: ha votato solo il 62,98% http://dlvr.it/TNLbYh @LaStampa - X Vai su X

#ElectionDay - Sono stati diffusi i dati dell'affluenza alle 12, alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, e per 65 comuni della regione, tra i quali Aosta. Tutte le notizie nel nostro live-blog, minuto per minuto. #aostasera #politica - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali in Valle d’Aosta, ieri ha votato il 62,98%. Spoglio in corso - Nella regione più piccola d’Italia domenica si è votato per scegliere i rappresentanti in Consiglio regionale e, in 65 enti locali (compresa Aosta), anche per le Comunali. Riporta tg24.sky.it

Elezioni regionali: urne aperte nelle Marche. In Valle d’Aosta un voto su tre al centodestra - Si sono chiuse ieri alle 23 le urne in Valle d’Aosta per le elezioni regionali mentre nelle Marche i seggi saranno aperti fino alle 15. Lo riporta repubblica.it