Elezioni in Valle d' Aosta il centrodestra in vantaggio Exploit dell' Union Valdotaine con il 28%

AGI - Nei primi dati dello spoglio delle schede delle elezioni in Valle d'Aosta per il rinnovo del consiglio regionale, si registra la coalizione di centrodestra avanti con il 38,49%: il dato è riferito a 8904 schede scrutinate (il 13,70% del totale). Risultati delle coalizioni. Con il 40 per cento delle schede scrutinate: la coalizione di centrodestra (Ensemble Insieme - Forza Italia e Renaissance, Fratelli d'Italia, Lega) è in testa con il 38,49%, seguita dalla lista autonomista Union Valdotaine con il 28,26% che segna un exploit in questa competizione, risultando il partito più votato. 🔗 Leggi su Agi.it

