Elezioni in Valle d' Aosta il centrodestra in vantaggio Exploit dell' Union Valdotaine con il 28%

29 set 2025

AGI - Nei primi dati dello  spoglio  delle  schede  delle  elezioni  in  Valle d'Aosta  per il rinnovo del  consiglio regionale, si registra la  coalizione di centrodestra  avanti con il 38,49%: il dato è riferito a 8904 schede scrutinate (il 13,70% del totale). Risultati delle coalizioni. Con il 40 per cento delle schede scrutinate: la  coalizione di centrodestra  (Ensemble Insieme - Forza Italia e Renaissance, Fratelli d'Italia, Lega) è in testa con il 38,49%, seguita dalla lista autonomista  Union Valdotaine  con il 28,26% che segna un exploit in questa competizione, risultando il partito più votato. 🔗 Leggi su Agi.it

