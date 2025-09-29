Elezioni in Val d’Aosta | Unione Valdotaine primo partito 31% davanti al Centrodestra 29% Pd all’8% Ripartizione dei seggi
L'Union Valdotaine, che ha vinto le elezioni regionali con oltre il 31% dei voti, si vedrà assegnare 12 seggi dei 35 seggi di cui si compone il Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Gli Autonomisti di Centro ne conquistano 6 seggi e il Pd 3 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: elezioni - aosta
