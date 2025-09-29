Elezioni in Val d’Aosta crollano i votanti | il centrodestra unito insidia il primato dell’Union Valdotaine
Crollano i votanti alle elezioni regionali in Val d’Aosta: solo il 62% è andato ai seggi, contro il 70% di cinque anni fa, premiando l’Union Valdotaine, il partito autonomista, che sfiora il 30%. Nel centrodestra è testa a testa tra Fratelli d’Italia e Forza Italia per la leadership della coalizione. Si vota con il sistema proporzionale e successivamente i consiglieri eletti eleggeranno il Presidente. I dati. Con un affluenza definitiva pari al 62,98%, i primi dati parziali (53% delle schede scrutinate) vedono in testa il partito autonomista dell’ Union Valdotaine con il 30,5%, seguito da Autonomisti di Centro al 14,4%, Fratelli d’Italia al 10,9%, Forza Italia al 10,6%, Lega all’8,9%, Partito Democratico all’8%, Alleanza Verdi-Sinistra al 6%, la lista civica unitaria “Valle d’Aosta Aperta” al 5,6%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
