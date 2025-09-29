Elezioni in Moldova | Partito pro-UE di Sandu verso la vittoria tra ombre e polemiche
Le elezioni parlamentari in Moldova stanno consegnando una vittoria netta, seppur ancora non definitiva, al Partito di Azione e Solidarietà (PAS) della presidente Maia Sandu, schierato a favore dell’integrazione europea e della Nato. Secondo i risultati preliminari con circa il 93% dei seggi scrutinati, il PAS ha ottenuto il 47% dei consensi, surclassando il Blocco dei Comunisti e dei Socialisti (BCS), di orientamento filo-russo, fermo al 27%. Un vantaggio di venti punti percentuali che non solo supera le previsioni degli analisti, ma semplifica in modo significativo la formazione di un governo di coalizione, garantendo al PAS una solida base da cui proseguire il percorso di adesione all’Unione Europea. 🔗 Leggi su It.insideover.com
