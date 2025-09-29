Elezioni in Moldova partito filoeuropeo vince con oltre il 50% dei voti
(Adnkronos) – Il partito filo europeista al governo in Moldavia, il Pas, ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti, superando i suoi rivali filorussi. Lo mostrano i risultati ufficiali, con oltre il 99,5% delle schede scrutinate. Il Partito d'Azione e Solidarietà (Pas) guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03 . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
#Moldova Gli europeisti vincono le elezioni parlamentari. Al Partito di Azione e Solidarietà della presidente #Sandu il 44% dei voti. Fermo al 28,5% lo schieramento filo-russo dell’ex presidente #Dodon. Denunciati cyberattacchi a infrastrutture elettorali e siti - X Vai su X
Tg3. . Sono aperti fino alle 20 italiane i seggi in Moldova, divisa tra europeisti e filorussi. Elezioni legislative cruciali, che si svolgono con il Paese colpito da attacchi informatici. La corrispondente Liana Mistretta per il Tg3 delle 19 del 28 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
