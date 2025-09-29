Elezioni in Moldavia vince il partito filo-Ue

Tgcom24.mediaset.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Moldavia ha scelto la strada dell'integrazione europea, ma con un verdetto elettorale che lascia spazio a profonde tensioni interne. Il Partito d'Azione e Solidarietà (PAS), forza filo?Ue sostenuta dalla presidente Maia Sandu, ha ottenuto oltre il 50% dei voti alle elezioni parlamentari del 28 settembre. Tuttavia, la mancanza di una maggioranza assoluta ha innescato la reazione immediata dell'opposizione filorussa, guidata dall'ex presidente Igor Dodon, che parla apertamente di brogli e rivendica la vittoria dell'intero fronte contrario al governo. La situazione resta fluida e potenzialmente esplosiva, in un contesto aggravato da sospette interferenze esterne, cyberattacchi e movimenti sospetti ai seggi, con il Cremlino sullo sfondo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

elezioni in moldavia vince il partito filo ue

© Tgcom24.mediaset.it - Elezioni in Moldavia,"vince il partito filo-Ue

In questa notizia si parla di: elezioni - moldavia

Guerra ibrida da manuale. Cosa minaccia le elezioni in Moldavia

Elezioni parlamentari Moldavia, l'opposizione in testa nei sondaggi, mentre il governo filo-Ue mina i diritti costituzionali dei cittadini

Elezioni e destabilizzazione. Continua l’analisi sulla strategia russa in Moldavia

elezioni moldavia vince partitoMoldavia, il partito europeista vince le elezioni con oltre il 50% dei voti. Zelensky: 'Mosca non è riuscita a destabilizzare il Paese' - Von der Leyen: 'La Moldavia ha scelto l'Europa, la nostra porta è aperta'. Secondo ansa.it

elezioni moldavia vince partitoMoldavia, il partito filo Ue vince le elezioni. Von der Leyen: "Scelta l'Europa" - Il Partito d'Azione e Solidarietà (Pas) guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03 per cento dei voti, rispetto al 24,26 per cento del Blocco Patriottico filorusso, secondo i risultati ... Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Moldavia Vince Partito