Elezioni in Moldavia vince il partito filo-Ue
La Moldavia ha scelto la strada dell'integrazione europea, ma con un verdetto elettorale che lascia spazio a profonde tensioni interne. Il Partito d'Azione e Solidarietà (PAS), forza filo?Ue sostenuta dalla presidente Maia Sandu, ha ottenuto oltre il 50% dei voti alle elezioni parlamentari del 28 settembre. Tuttavia, la mancanza di una maggioranza assoluta ha innescato la reazione immediata dell'opposizione filorussa, guidata dall'ex presidente Igor Dodon, che parla apertamente di brogli e rivendica la vittoria dell'intero fronte contrario al governo. La situazione resta fluida e potenzialmente esplosiva, in un contesto aggravato da sospette interferenze esterne, cyberattacchi e movimenti sospetti ai seggi, con il Cremlino sullo sfondo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
elezioni - moldavia
Elezioni Parlamentari Moldavia, vince il partito europeista guidato dalla presidente Maia Sandu
Elezioni in Moldavia, i filo Ue di Maia Sandu conquistano il 44,13% dei voti. I filorussi di Blocco Patriottico al 28,25%: 'Non hanno la maggioranza, l'opposizione può unire le forze e formare un governo'
Moldavia, il partito europeista vince le elezioni con oltre il 50% dei voti. Zelensky: 'Mosca non è riuscita a destabilizzare il Paese' - Von der Leyen: 'La Moldavia ha scelto l'Europa, la nostra porta è aperta'.
Moldavia, il partito filo Ue vince le elezioni. Von der Leyen: "Scelta l'Europa" - Il Partito d'Azione e Solidarietà (Pas) guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03 per cento dei voti, rispetto al 24,26 per cento del Blocco Patriottico filorusso