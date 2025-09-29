Elezioni in Moldavia | vincono le forze europeiste dopo aver posto fuorilegge i partiti di opposizione
Una vittoria davvero particolare, che merita di essere analizzata criticamente Leggiamo che in Moldavia hanno vinto nettamente le forze filoeuropeiste, si parla del 44%. Cantano dunque vittoria gli araldi del pensiero unico europeisticamente corretto, ferventi sostenitori del mondo unidimensi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: elezioni - moldavia
Guerra ibrida da manuale. Cosa minaccia le elezioni in Moldavia
Elezioni parlamentari Moldavia, l'opposizione in testa nei sondaggi, mentre il governo filo-Ue mina i diritti costituzionali dei cittadini
Elezioni e destabilizzazione. Continua l’analisi sulla strategia russa in Moldavia
Il partito filo europeista al governo in Moldavia, il Pas, ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti, superando i suoi rivali filorussi. Lo mostrano i risultati ufficiali, con oltre il 99,5% delle schede scrutinate. #moldova #europa #russia - X Vai su X
Elezioni in Moldavia, i filo Ue di Maia Sandu conquistano il 44,13% dei voti. I filorussi di Blocco Patriottico al 28,25%: 'Non hanno la maggioranza, l'opposizione può unire le forze e formare un governo' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Moldavia, i filo-europeisti vincono le elezioni con oltre il 50% dei voti - In un’elezione che più di ogni altra ha avuto il sapore di un referendum geopolitico, gli ... Scrive iltempo.it
Moldavia, partito filo Ue vince elezioni con oltre il 50% dei voti. L’opposizione chiama la piazza e denuncia brogli - Il Pas ottiene la maggioranza in Parlamento con il 50,03% dei voti. Secondo ilfattoquotidiano.it