Elezioni in Moldavia vincono i filo-Ue | Ma la maggioranza è fragile

Il partito al governo della Moldavia ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti. Con più del 99,5% delle schede scrutinate, il Partito di Azione e Solidarietà guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03% dei voti, rispetto al 24,26% del Blocco Patriottico filo-russo. L’ex presidente Igor Dodon, a capo del Blocco patriottico filorusso, ha dichiarato che «il Partito d’Azione e Solidarietà – che ha conquistato il 44,13% dei voti – ha perso queste elezioni e al momento non ha la maggioranza parlamentare, mentre l’opposizione – che nel complesso ha ottenuto il 49,54% dei voti – ha vinto». 🔗 Leggi su Open.online