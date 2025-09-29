Elezioni in Moldavia vincono i filo-Ue | Ma la maggioranza è fragile
Il partito al governo della Moldavia ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti. Con più del 99,5% delle schede scrutinate, il Partito di Azione e Solidarietà guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03% dei voti, rispetto al 24,26% del Blocco Patriottico filo-russo. L’ex presidente Igor Dodon, a capo del Blocco patriottico filorusso, ha dichiarato che «il Partito d’Azione e Solidarietà – che ha conquistato il 44,13% dei voti – ha perso queste elezioni e al momento non ha la maggioranza parlamentare, mentre l’opposizione – che nel complesso ha ottenuto il 49,54% dei voti – ha vinto». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: elezioni - moldavia
Guerra ibrida da manuale. Cosa minaccia le elezioni in Moldavia
Elezioni parlamentari Moldavia, l'opposizione in testa nei sondaggi, mentre il governo filo-Ue mina i diritti costituzionali dei cittadini
Elezioni e destabilizzazione. Continua l’analisi sulla strategia russa in Moldavia
Elezioni in Moldavia: vince il partito filo-Ue, ma l’opposizione filorussa prova a formare governo #moldavia #elezioni #29settembre - X Vai su X
Elezioni in Moldavia, urne chiuse: leggero vantaggio per i filo-russi - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni Moldavia 2025, risultati definitivi: vincono gli europeisti, maggioranza assoluta in bilico - Alle elezioni in Moldavia 2025 ha vinto il partito di governo Pas, vicino all'Unione europea, che però si è fermato al 48% ... fanpage.it scrive
In Moldavia vincono i filo europeisti con oltre 50% dei voti - Con più del 99,5% delle schede scrutinate, il Partito di Azione e Solidarietà guidato da ... Lo riporta msn.com