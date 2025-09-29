Elezioni in Moldavia vince il partito filoeuropeista della presidente Maia Sandu nonostante le fattorie dell' engagement
Il partito della presidente uscente Maia Sandu ha vinto le elezioni, dando speranze al processo di adesione all'Unione europea. Ma l'aumento delle fake news diffuse da giornali altrettanto fake contro di lei, anche con l'ausilio dell'AI, è stato esponenziale. 🔗 Leggi su Wired.it
Guerra ibrida da manuale. Cosa minaccia le elezioni in Moldavia
Elezioni parlamentari Moldavia, l'opposizione in testa nei sondaggi, mentre il governo filo-Ue mina i diritti costituzionali dei cittadini
Elezioni e destabilizzazione. Continua l’analisi sulla strategia russa in Moldavia
Il partito filoeuropeista al governo in #Moldavia, il Pas, ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti, superando i suoi rivali filorussi
Elezioni in Moldavia, i filo Ue di Maia Sandu conquistano il 44,13% dei voti. I filorussi di Blocco Patriottico al 28,25%: 'Non hanno la maggioranza, l'opposizione può unire le forze e formare un governo'
Moldavia, il partito filo Ue vince le elezioni. Von der Leyen: "Scelta l'Europa" - Il Partito d'Azione e Solidarietà (Pas) guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03 per cento dei voti, rispetto al 24,26 per cento del Blocco Patriottico filorusso, secondo i risultati ...
Moldavia, partito filo Ue vince elezioni con oltre il 50% dei voti. L'opposizione chiama la piazza e denuncia brogli - Il Pas ottiene la maggioranza in Parlamento con il 50,03% dei voti.