Elezioni in Moldavia vince il partito filoeuropeista della presidente Maia Sandu nonostante le fattorie dell' engagement

Wired.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il partito della presidente uscente Maia Sandu ha vinto le elezioni, dando speranze al processo di adesione all'Unione europea. Ma l'aumento delle fake news diffuse da giornali altrettanto fake contro di lei, anche con l'ausilio dell'AI, è stato esponenziale. 🔗 Leggi su Wired.it

