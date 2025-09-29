Elezioni in Moldavia | vince il partito filo-Ue ma l’opposizione filorussa prova a formare governo

Il Partito d’Azione e Solidarietà (PAS) ottiene circa il 44?% dei voti, ma senza maggioranza certa. Igor Dodon parla di vittoria dell’“opposizione” e convoca proteste. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Elezioni in Moldavia: vince il partito filo-Ue, ma l’opposizione filorussa prova a formare governo

In questa notizia si parla di: elezioni - moldavia

Guerra ibrida da manuale. Cosa minaccia le elezioni in Moldavia

Elezioni parlamentari Moldavia, l'opposizione in testa nei sondaggi, mentre il governo filo-Ue mina i diritti costituzionali dei cittadini

Elezioni e destabilizzazione. Continua l’analisi sulla strategia russa in Moldavia

Elezioni in Moldavia, i filo Ue di Maia Sandu conquistano il 44,13% dei voti. I filorussi di Blocco Patriottico al 28,25%: 'Non hanno la maggioranza, l'opposizione può unire le forze e formare un governo' #ANSA - X Vai su X

Elezioni in Moldavia, urne chiuse: leggero vantaggio per i filo-russi - facebook.com Vai su Facebook

La Moldavia sceglie l’Europa. Vince il partito della presidente Sandu. Ondata di cyberattacchi sul voto - La polizia indaga sui bus di elettori trasferiti da Mosca. Come scrive msn.com

Il partito filo-Ue ha vinto (tra le proteste) le elezioni in Moldavia: in ballo la più grande base Nato e un enorme deposito di armi - Il partito della presidente Maia Sandu è in vantaggio, ma senza la maggioranza assoluta e l'opposizione rivendica la vittoria. Riporta europa.today.it