Elezioni in Moldavia Vince il partito filo-europeo
con il 50,03% dei voti: riconfermata la Presidente uscente. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: elezioni - moldavia
Guerra ibrida da manuale. Cosa minaccia le elezioni in Moldavia
Elezioni parlamentari Moldavia, l'opposizione in testa nei sondaggi, mentre il governo filo-Ue mina i diritti costituzionali dei cittadini
Elezioni e destabilizzazione. Continua l’analisi sulla strategia russa in Moldavia
Il Cremlino: "Attendiamo a valutare elezioni in Moldavia. Alcune forze politiche denunciano violazioni" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/09/29/moldavia-il-partito-europeista-vince-le-elezioni-con-oltre-il-50-dei-voti.-zelensky_b487d0e4-2e54- - facebook.com Vai su Facebook
Il Mondo alla Radio 16.20 "La tenacia democratica della nazione ha prevalso e ha contribuito a garantire l'integrità del voto". E' quanto ha affermato Paula Cardoso (Osce) in merito alle elezioni in #Moldavia - X Vai su X
Elezioni in Moldavia, partito filo-Ue di Maia Sandu vince con oltre il 50% dei voti. Zelensky: «Mosca non è riuscita a destabilizzare il Paese» - In Moldavia, il Partito d'azione e solidarietà (Pas) europeista della presidente Maia Sandu conquista oltre il 50% dei voti alle elezioni legislative. Segnala ilmattino.it
Elezioni in Moldavia, vince il partito filoeuropeista della presidente Maia Sandu nonostante le fattorie dell'engagement - Il partito della presidente uscente Maia Sandu ha vinto le elezioni, dando speranze al processo di adesione all'Unione europea. Si legge su wired.it