Elezioni in Moldavia partito filo-Ue di Maia Sandu vince con oltre il 50% dei voti Zelensky | Mosca non è riuscita a destabilizzare il Paese

Ilmessaggero.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Moldavia, il Partito d'azione e solidarietà (Pas) europeista della presidente Maia Sandu conquista oltre il 50% dei voti alle elezioni legislative. Distanti il Blocco Patriottico,.

Elezioni in Moldavia, partito filo-Ue di Maia Sandu vince con oltre il 50% dei voti. Zelensky: «Mosca non è riuscita a destabilizzare il Paese»

Moldavia, il partito europeista vince le elezioni con oltre il 50% dei voti. Zelensky: 'Mosca non è riuscita a destabilizzare il Paese' - Von der Leyen: 'La Moldavia ha scelto l'Europa, la nostra porta è aperta'.

Moldavia, il partito filo Ue vince le elezioni. Von der Leyen: "Scelta l'Europa" - Il Partito d'Azione e Solidarietà (Pas) guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03 per cento dei voti, rispetto al 24,26 per cento del Blocco Patriottico filorusso, secondo i risultati ...

