Elezioni in Moldavia partito filo-Ue di Maia Sandu vince con oltre il 50% dei voti Zelensky | Mosca non è riuscita a destabilizzare il Paese

In Moldavia, il Partito d'azione e solidarietà (Pas) europeista della presidente Maia Sandu conquista oltre il 50% dei voti alle elezioni legislative. Distanti il Blocco Patriottico,.

Guerra ibrida da manuale. Cosa minaccia le elezioni in Moldavia

Elezioni parlamentari Moldavia, l'opposizione in testa nei sondaggi, mentre il governo filo-Ue mina i diritti costituzionali dei cittadini

Elezioni e destabilizzazione. Continua l’analisi sulla strategia russa in Moldavia

Moldavia, il partito europeista vince le elezioni con oltre il 50% dei voti. Zelensky: 'Mosca non è riuscita a destabilizzare il Paese' - Von der Leyen: 'La Moldavia ha scelto l'Europa, la nostra porta è aperta'.

Moldavia, il partito filo Ue vince le elezioni. Von der Leyen: "Scelta l'Europa" - Il Partito d'Azione e Solidarietà (Pas) guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03 per cento dei voti, rispetto al 24,26 per cento del Blocco Patriottico filorusso, secondo i risultati ...