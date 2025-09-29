Elezioni in Moldavia il partito filo-Ue Pas vince la maggioranza assoluta
Il partito filo-europeo Azione e Solidarietà (Pas) della presidente Maia Sandu ha vinto con margine le elezioni parlamentari in Moldavia. Nonostante i sondaggi pre-elettorali indicassero il rischio di un parlamento frammentato, il Pas ha superando la soglia del 50 per cento dei consensi, assicurandosi la maggioranza assoluta dei seggi. Un risultato che rafforza la rotta verso l’ Unione europea, obiettivo che Sandu ha promesso di raggiungere entro il 2030, e che allontana almeno per ora lo spettro di un ritorno nell’orbita russa. Recandosi alle urne a Chi?in?u, la presidente aveva avvertito: «La Moldavia è in pericolo e ha bisogno dell’aiuto di ciascuno di voi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: elezioni - moldavia
Guerra ibrida da manuale. Cosa minaccia le elezioni in Moldavia
Elezioni parlamentari Moldavia, l'opposizione in testa nei sondaggi, mentre il governo filo-Ue mina i diritti costituzionali dei cittadini
Elezioni e destabilizzazione. Continua l’analisi sulla strategia russa in Moldavia
Moldavia-Europa. Il partito pro-Ue vince le elezioni con il 44,13% - X Vai su X
Elezioni in Moldavia, urne chiuse: leggero vantaggio per i filo-russi - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni in Moldavia, partito filo-Ue di Maia Sandu vince con oltre il 50% dei voti: polemica delle opposizioni - In Moldavia, il Partito d'azione e solidarietà (Pas) europeista della presidente Maia Sandu conquista oltre il 50% dei voti alle elezioni legislative. Come scrive msn.com
Moldavia, il partito filo Ue vince elezioni con oltre 50% voti - Il Partito d'Azione e Solidarietà (Pas) guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03 per cento dei voti, rispetto al 24,26 per cento del Blocco Patriottico filorusso, secondo i risultati ... Lo riporta tg24.sky.it