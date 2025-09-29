Elezioni in Moldavia il partito filo-Ue Pas vince la maggioranza assoluta 

Il partito filo-europeo Azione e Solidarietà (Pas) della presidente Maia Sandu ha vinto con margine le elezioni parlamentari in Moldavia. Nonostante i sondaggi pre-elettorali indicassero il rischio di un parlamento frammentato, il Pas ha superando la soglia del 50 per cento dei consensi, assicurandosi la maggioranza assoluta dei seggi. Un risultato che rafforza la rotta verso l’ Unione europea, obiettivo che Sandu ha promesso di raggiungere entro il 2030, e che allontana almeno per ora lo spettro di un ritorno nell’orbita russa. Recandosi alle urne a Chi?in?u, la presidente aveva avvertito: «La Moldavia è in pericolo e ha bisogno dell’aiuto di ciascuno di voi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

