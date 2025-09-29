Elezioni in Moldavia gli analisti | Il risultato europeista indica che l'influenza russa è in calo

Politici moldavi e analisti concordano: la vittoria europeista alle elezioni segnala che il Cremlino non riesce più a proiettare il suo potere all’estero come un tempo. Timori per la reazione di Putin. La presidente Sandu è più forte e la società meno fragile. Ma l’Ue deve dare prove tangibili di efficienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it