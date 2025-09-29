Elezioni in Moldavia gli analisti | Il risultato europeista indica che l'influenza russa è in calo
Politici moldavi e analisti concordano: la vittoria europeista alle elezioni segnala che il Cremlino non riesce più a proiettare il suo potere all’estero come un tempo. Timori per la reazione di Putin. La presidente Sandu è più forte e la società meno fragile. Ma l’Ue deve dare prove tangibili di efficienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: elezioni - moldavia
Guerra ibrida da manuale. Cosa minaccia le elezioni in Moldavia
Elezioni parlamentari Moldavia, l'opposizione in testa nei sondaggi, mentre il governo filo-Ue mina i diritti costituzionali dei cittadini
Elezioni e destabilizzazione. Continua l’analisi sulla strategia russa in Moldavia
Il Cremlino: "Attendiamo a valutare elezioni in Moldavia. Alcune forze politiche denunciano violazioni" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/09/29/moldavia-il-partito-europeista-vince-le-elezioni-con-oltre-il-50-dei-voti.-zelensky_b487d0e4-2e54- - facebook.com Vai su Facebook
A sorpresa, le elezioni in Moldavia le hanno stravinte gli europeisti Il Partito azione e solidarietà ha preso poco più del 50 per cento dei voti, un momento fondamentale nell'avvicinamento del Paese all'Ue - X Vai su X
Elezioni in Moldavia, gli analisti: “Il risultato europeista indica che l’influenza russa è in calo” - Politici moldavi e analisti concordano: la vittoria europeista alle elezioni segnala che il Cremlino non riesce più a proiettare il suo potere all’estero ... Scrive fanpage.it
Moldavia, il partito filo Ue vince le elezioni. Von der Leyen: "Scelta l'Europa" - Il Partito d'Azione e Solidarietà (Pas) guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03 per cento dei voti, rispetto al 24,26 per cento del Blocco Patriottico filorusso, secondo i risultati ... Come scrive tg24.sky.it